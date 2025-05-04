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جان أبي جودة عن الإفتراءات: تنبهوا من حملات التضليل

4
MAY
2025
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أصدر المهندس جان يوسف ابي جودة رئيس لائحة "بشفافية نبني المستقبل" في الجديدة بياناً توضيحيا جاء فيه:


في ظلّ الحملات المغرضة التي يلجأ إليها البعض، ومع غياب أي حجة أو مشروع، لم يجد أصحاب النفوس الضعيفة ومروّجو الأخبار المفبركة سوى الإشاعات وسيلةً للنيل من المسار الانتخابي الذي نسلكه بكل شفافية والتزام.

وقد تداول البعض افتراءات تتعلّق بالرشوة والفساد، في محاولة مكشوفة للتشويش والتشويه. وإزاء ذلك، نؤكّد نحن، كمرشحين على لائحة موحّدة لرئاسة وعضوية بلدية الجديدة - البوشرية - السد، أن معركتنا الحقيقية هي ضد الفساد لا معه، وضد الرشوة لا في كنفها.

وحرصًا منّا على مبادئ الشفافية والنزاهة، نضع أنفسنا وأعمالنا في عهدة القانون وتحت سقف المساءلة الأخلاقية والشرعية، مؤمنين بأن خدمة الشأن العام مسؤولية لا تُجزّأ.

كما ندعو أهلنا الكرام إلى التنبّه من حملات التضليل، والاحتكام إلى ضمائرهم وصوت الحق في صناديق الاقتراع، دعماً لمسار الإصلاح، وإيصال من يستحقّ ثقة الناس وأمانة المسؤولية إلى المجلس البلدي.

معًا نبني بلدية تليق بكم.

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