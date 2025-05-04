الحجار: أفترض تأجيل الاستحقاق في بلدية الناعمة بحسب القانون!

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أدلى وزير الداخلية أحمد الحجار بصوته في شحيم وقال:"انه سعيد للإدلاء بصوته للمرة الأولى"، اضاف:" "كلّ المرشحين إخوتي وسيقومون بالأنسب للبلدة وبالنسبة للشكاوى يتمّ معالجتها على الفور ونسبتها قليلة جدا."

وعن الانتخابات في الناعمة وحارة الناعمة اعتبر الحجار أنّ" البلدية مركبة واذا لم تكتمل عملية الترشيح وافترض تأجيل الاستحقاق بحسب القانون وتحديد موعد لانتخابات فرعية".

وكان وزير الداخلية والبلديات توجه صباحا الى ثانوية احمد كزما الرسمية للبنات في منطقة الغبيري لتفقد مجريات العملية الانتخابية، وأكد أن "الاتصالات على الخط الساخن قائمة، وقد تمت معالجة النواقص البسيطة، والأمور تسير على ما يرام وسأتابع موضوع الإنتخابات في الناعمة بشكل مباشر، فالدولة هي ضمانة المواطنين وعليها احتضانهم".

وأكد "حياد الدولة"، مشيرًا الى أنه "طلب من الادارات وموظفي الدولة عدم التدخل ومكافحة اي مخالفة والحرص على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية".

وتابع:" إجراء الانتخابات يؤكد أن النجاح في أي مجال يتطلب الارادة ونأمل أن تمر الانتخابات على خير وتفرز العمل الانمائي الذي يهم اللبنانيين".