ريكاردو كرم ‏مع انطلاق الانتخابات البلدية: الكفاءات الحقيقية.. تقف عاجزة أمام المال السياسي وشبكات الزبائنية!

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كتب الإعلامي ريكاردو كرم:

‏انطلقت الانتخابات البلدية في لبنان. لكن ما شهدناه في الأيام الأخيرة لم يكن تنافساً على تقديم الأفضل، بل صراعاً على تثبيت النفوذ، تسويات مموّهة بشعارات، ومزايدات تدور كلها حول السلطة، لا حول المصلحة العامة. في بلد يُنهك يوماً بعد يوم، أن يُصرف المال على الحملات والإعلام بدل البنية التحتية، أن يُستثمر الوقت في التحريض بدل التخطيط وأن يتشبّث البعض بالسلطة كأنها الغنيمة الأخيرة … فهذا محزن جداً.

في الكثير من القرى والمدن، هناك لوائح ممتازة وأفراد يستحقون التقدير، لكن في البعض الآخر نجد لوائح "غريبة عجيبة" يُستهلك المرشحون فيها داخل معارك لا تشبههم. أما الكفاءات الحقيقية، فتقف عاجزة أمام المال السياسي وشبكات الزبائنية. كل ذلك يجري في ظلّ غياب النقاش الجدي حول مشاريع تنموية، حول حاجات الناس الفعلية، حول الرقابة والمساءلة.

جميعنا نريد التغيير، نريده بشدة. نريد بلداً جديداً، بلديات تنهض بالمدن والقرى، تُخطّط وتُنفّذ وتُحاسَب. لكن، هل سنرى هذا يتحقق من خلال هذه الانتخابات التي ستُشعل شهر أيار؟ لا أدري. ما أدريه فقط، أن هذا الشعب يستحق أكثر بكثير مما يُقدَّم له.