ما هي البلديات التي فازت بالتزكية في محافظة جبل لبنان؟

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فازت 68 بلدية بالتزكية خلال الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، والبلديات هي:

سنّ الفيل ووبرج حمود والمطيلب ووقرنة شهوان عين عار- بيت الككو ووبسكنتا وكفرتيه وقنابة برمانا وساقية المسك- بحرصاف وكفرعقاب والغابة- المسقى وجورة البلوط والعيون.

وبعض بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت وهي: برج البراجة وتحويطة الغدير- الليلكي وبلدية الشياح.

وبلديات بدغان (عاليه) والمختارة (الشوف) وجدرة وضهر المغارة وعين الحور ومزرعة الضهر وبسابا (الشوف).

بالإضافة إلى 12 بلدية تزكية، 7 في كسروان و5 في فتوح كسروان وهي: الزعيتري وجورة بدران والكفور والمعيصرة والحصين وغوسطا (كسروان).

وفي قضاء جبيل 40 بلدية فارزت منها 6 بالتزكية فقط: الفيدار وفتري والمنصة ومزرعة الصياد وإدّة والمزاريب- عرسنا.