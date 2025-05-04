عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 أيار 2025

A + A -

النهار: الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان...



الديار: الانتخابات البلدية في جبل لبنان اليوم: «نصف بروفة» للاستحقاق النيابي

ماذا سجل بعد تحذير حماس وما هي مفاعيل زيارة عباس؟

استنفار دبلوماسي لجنبلاط بعد لقاء الشرع والعدو يتابع عدوانه على سوريا لمنع التهدئه



الشرق الأوسط السعودية: سوريا: طائرات «التحالف» تدمر بنى تحتية قرب قاعدة حقل العمر النفطي





الأنباء الكويتية: وزير الداخلية يخشى الاستهدافات الإسرائيلية.. ومعلومات لـ «الأنباء» عن تهديد بضربات عسكرية بعد مهلة زمنية محددة بأسابيع

قطار انتخابات «البلديات» ينطلق اليوم من «جبل لبنان»