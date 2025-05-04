سوريا: طائرات «التحالف» تدمر بنى تحتية قرب قاعدة حقل العمر النفطي

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق-

أفاد «تلفزيون سوريا»، مساء السبت، بأن طائرات «التحالف الدولي ضد (داعش)» دمرت بنى تحتية في محيط قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، مشيرا إلى أن هذه البنى التحتية استخدمتها القوات الأميركية قبل إخلائها مؤخراً.

كان «تلفزيون سوريا» قد ذكر وقوع 4 انفجارات قوية، مساء اليوم (السبت)، هزت ريف دير الزور الشرقي، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات حربية «مجهولة».

وقال مسؤولون أميركيون إن الجيش الأميركي بدأ، منتصف الشهر الماضي، سحب مئات الجنود من شمال شرقي سوريا، ويعمل على إغلاق ثلاث من قواعده العسكرية الثماني هناك.