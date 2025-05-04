إسرائيل تعلن «انتشار» جيشها جنوب سوريا عقب ليلة شهدت أعنف الغارات... وعملية إنزال في السويداء

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الشرق الأوسط السعودية: دمشق: رام الله: كفاح زبون-

أكد الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه «منتشر في جنوب سوريا» وعلى استعداد لمنع دخول ما وصفها بـ«قوات معادية» إلى المناطق الدرزية.

وجاء هذا الإعلان عقب ليلة طويلة من الغارات على أكثر من منطقة سورية، ترافقت مع تقارير في وسائل إعلام إسرائيلية عن «عمليات سرية» تنوعت بين الإنزال لتوزيع مساعدات، وجلب جرحى إلى إسرائيل، وأشياء أخرى لم يُكشف عنها.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي هل قام بانتشار جديد في سوريا خارج المنطقة الأمنية التي يقيمها على حدود الجولان، أم لا. واكتفى، في بيان مقتضب، بالقول إنه «يواصل متابعة التطورات، مع الحفاظ على الجاهزية للدفاع، ولمختلف السيناريوهات».

وقال مسؤول درزي في محافظة السويداء (جنوب سوريا) إنه «لم يكن هناك أي انتشار لجنود إسرائيليين» بالمنطقة، موضحاً أن الوجود العسكري الإسرائيلي «يقتصر، على ما يبدو، على محافظة القنيطرة» قرب مرتفعات الجولان.

وعقب الغارات الإسرائيلية الواسعة التي بدأت ليلة الجمعة، واستمرت حتى صباح السبت، ذكرت هيئة البث العامة (كان) أن إسرائيل تُعِدُّ قائمةً بأهداف عسكرية وحكومية لمهاجمتها لاحقاً داخل سوريا.