غرفة صيدا نعت القصار

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نعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، "الإقتصادي الكبير الرئيس السابق لغرفة التجارة الدولية رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الوزير السابق عدنان القصار، الذي نفتقده ويفتقده لبنان قامة وطنية وانسانية واقتصادية شكلت على مدى عقود مدماكا في بناء الاقتصاد الوطني بذلاً وعطاء وتألقاَ قل نظيره".

وقالت في بيان: "كان الراحل وحتى الرمق الأخير من حياته مثالاً يُحتذى به في الحكمة والإعتدال والإلتزام بقضايا الوطن والانسان وصوتاً صادقاً في الدفاع عن الإقتصاد اللبناني ودوره العربي والدولي . كما لعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الإقتصادية بين لبنان والدول العربية والعالمية وأسّس لمسيرة طويلة من التعاون والشراكة المثمرة في القطاعات الانتاجية والاجتماعية والثقافية من اجل لبنان ومن أجل الانسان".

وختمت: "نتقدم بأحر التعازي من عائلة الفقيد ومن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية والعربية والدولية ومن سائر القوى والفعاليات المكونة للاقتصاد اللبناني ، سائلين الله عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُلهمنا وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".