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حزب الله أدان العدوان الغادر على سوريا: يهدف إلى تفكيكها وزرع الفتن بين أبنائها

3
MAY
2025
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 أدان حزب الله "العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سورية في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا ‏(العدو الصهيوني) خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سورية ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".‏

وقال في بيان السبت 3/5/2025، إن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".‏

وشدد على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سورية كدولة مستقلة"، معربًا عن ثقته بأن "أبناء سورية الشرفاء سيكونون سدًّا منيعًا أمام هذه المخططات المشبوهة"، وداعيًا "المجتمع ‏الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها".‏

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