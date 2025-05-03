حزب الله أدان العدوان الغادر على سوريا: يهدف إلى تفكيكها وزرع الفتن بين أبنائها

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أدان حزب الله "العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سورية في اعتداءٍ سافر على أراضيها، مُتلطيًا (العدو الصهيوني) خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سورية وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".
وقال في بيان السبت 3/5/2025، إن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".
وشدد على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سورية كدولة مستقلة"، معربًا عن ثقته بأن "أبناء سورية الشرفاء سيكونون سدًّا منيعًا أمام هذه المخططات المشبوهة"، وداعيًا "المجتمع الدولي وخاصةً الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها وسيادتها وأمنها".