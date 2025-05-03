living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الشتوية" لم تنته بعد.. أمطار مع برق ورعد وثلوج بدءاً من الليلة!

3
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2600 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس ربيعي متقلب يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا فوق البحر المتوسط  ويستمر تأثيره حتى يوم بعد ظهر الأثنين  حيث يستقر تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بيروت بين 18 و27، طرابلس بين  15 و25،  وزحلة بين 13 و27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، يتحول الطقس تدريجيا خلال النهار إلى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط الثلوج الخفيفة ليلاً على ارتفاع 2600 متر وما فوق. الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2600 متر وما فوق. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل دون معدلاتها، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج خلال الفترة الصباحية على ارتفاع 2600 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا بدءا من بعد الظهر ويستقر مساء. الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

-الحرارة على الساحل من 12 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 7 إلى 25 درجة، في الداخل من 9 إلى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.

- حال البحر: مائج .            حرارة سطح الماء: 20°م.

- الضغط الجوي: 1013 HPA       أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,49      ساعة غروب الشمس: 19,22

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout