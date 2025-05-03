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باسيل عن الوضع السوري: حمى الله سوريا ولبنان من مسلسل الدم الذي لن يوفر احداً...

3
MAY
2025
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صدر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل البيان الآتي:

وأنا أرى ما يحدث في سوريا من قتل جماعي على اساس الهوية الدينية أو الاختلاف بالرأي، اشعر بالألم والقلق مما يجري في بلدٍ نتشارك معه إرثاً حضارياً غنياً بتنوعه ويصيبنا ما يصيبه من خسارة لهذا الإرث!

اقف الى جانب كل مضطهد بسبب انتمائه، او معتقده. افكّر بمسيحيي الشرق وما أصابهم في العراق وفلسطين، وفي سوريا تحديداً لأنهم يدفعون ثمن إنتشارهم على مساحة اوطانهم، فهم لا يملكون جغرافيا خاصة بهم بل عاشوا عبر التاريخ مع جميع مكونات اوطانهم وناضلوا لمشروع الدولة الحاضنة على اساس ان الدين لله والوطن للجميع.

افكّر بمصير المسيحيين في سوريا ولا انسى ما اصاب سواهم من مجموعات دينية او عرقية، ولكن لكلّ منها مقومات تحمي وجوده، فالكردي له جغرافيته وقوته الذاتية وحمايته، والدرزي له جبله وحمايته تتأمن بوضوح، والعلوي له ساحله وستكون له حمايته حتماً، والشيعي له مرجعيّته وسنده وحمايته، أما المسيحي فقد صار انفتاحه نقطة ضعفه وانتشاره على مدى سوريا مصدر خطر على وجوده، فلا شرق يحميه ولا غرب يكترث له وتبقى حمايته من السماء. بوعينا المشترك نحفظ اوطاننا…حمى الله سوريا ولبنان من مسلسل الدم الذي لن يوفر احداً.

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