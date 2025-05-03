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الحجار لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية!

3
MAY
2025
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أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أن "الاستحقاق الانتخابي مهم جدًا خصوصًا بعد تأجيله ثلاث مرات"، مشيرًا إلى أنه يتزامن مع انطلاق عهد جديد في البلاد.

وقال الحجار في حديث إذاعي إنه تابع منذ الصباح الباكر انطلاق توزيع صناديق الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرًا إلى بعض الشكاوى التي وردت من سرايا بيت الدين، ما استدعى حضوره شخصيًا لتسريع وتيرة العمل وضمان تسليم الصناديق إلى رؤساء الأقلام والكتبة في الوقت المناسب.

وعلى الصعيد الأمني، طمأن الحجار إلى أن الجاهزية تامّة في كل المناطق اللبنانية، لكنه لفت إلى استمرار المخاوف من الاستهدافات الإسرائيلية، مؤكدًا في الوقت نفسه ألا ضمانات من العدو الإسرائيلي، إنما القرار اللبناني السيادي هو الذي يحكم مسار العملية الانتخابية.

وأمل الحجار في أن تمر الانتخابات بأمان وسلاسة، مؤكداً أن الانتخابات في العاصمة بيروت ستجري في موعدها المحدد، قاطعًا بذلك الجدل الذي أُثير في الأيام الماضية.

وعن إصدار نتائج الانتخابات، شدد الحجار على أنها ستتم وفق الإجراءات القانونية وستستغرق وقتها المطلوب من الفرز في صناديق الإقتراع وصولًا إلى وزارة الداخلية.

وفي ملف وجود العنصر النسائي ضمن قوى الأمن الداخلي، أوضح الحجار أنه نتيجة قرار سابق بفتح باب التطويع أمام الذكور والإناث، منوهًا بالإقبال اللافت على هذه الخطوة، والتي تعكس تطور المؤسسة الأمنية.

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