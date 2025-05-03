عناوين الصحف ليوم السبت 3 أيار 2025

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الأخبار
– تحذير لبنان لـ«حماس»: بدء إلغاء اتفاق القاهرة؟
– جنبلاط في دمشق: التوترات الطائفية تقلقه
– لبنان يقدم أوراق الاعتماد فلسطينياً: منع تدريجي لوجود المقاومة في لبنان
اللواء
– مشروع الدولة يترسخ: إقرار استقلالية القضاء ورسالة تحذير أخيرة لحماس
– جنبلاط يلتقي الشرع ويرفض الحماية الخارجية.. و7252 مرشحاً لبلديات جبل لبنان
البناء
– عدوان إسرائيلي واسع يستهدف سورية بعشرات الغارات طالت العاصمة ومحيطها
– تعليق مسار التفاوض الأميركي الإيراني بسبب لغة التهديد والعقوبات الأميركية
– مجلس الدفاع الأعلى: توصية بتحذير حماس من إطلاق الصواريخ من لبنان