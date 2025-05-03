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أسرار الصحف ليوم السبت 3 أيار 2025

3
MAY
2025
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البناء

أكدت مصادر إعلامية أميركية متابعة للمسار التفاوضي الأميركي الإيراني حول الملف النووي الايراني أن تأجيل موعد الاجتماع المقرّر اليوم السبت في روما دون تحديد موعد بديل ليس عائداً لأسباب لوجستية، بل لأن هناك مناخاً من الجفاء خيّم على علاقات الطرفين الأميركي والإيراني في ظل تقدّم المفاوضات داخل غرف التفاوض من تصاعد الخطاب الأميركي والتهديد بالحرب ومواصلة تشديد العقوبات بحق إيران في الوقت ذاته خارج غرف التفاوض. وما تخشاه إيران من هذه الازدواجية وادعاء ربط أي اتفاق مع سردية انتصار أميركي وهزيمة إيرانية هو أن يُعيد ذلك تكرار الانسحاب من الاتفاق وهو ما تقول إيران إنها غير مستعدة للمخاطرة بوقوعه، ولذلك فإن لغة التفاوض وأدبياتها والامتناع عن فرض العقوبات خلال التفاوض علامات على الجدية بالتوازن المطلوب للحفاظ على الاتفاق.

قال مصدر دبلوماسي رافق الرسائل المتبادلة بين وزارة الخارجية الأميركية والحكومة السورية الانتقالية حول شروط رفع العقوبات وما تتضمّنها من استعداد سوري لقبول اتفاقات تطبيع مع «إسرائيل» كان مشروطاً بامتناع «إسرائيل» عن التلاعب بعناصر النسيج السوري، خصوصاً في البيئتين الدرزية والكردية وأن الجواب الإسرائيلي جاء سلبياً ما أعاد الأمور إلى المربع الأول وأن شيئاً مماثلاً حصل مع تركيا التي التزمت الخطوط الإسرائيلية الحمراء بشرط إنهاء الوضع الأمني الكردي شرق سورية، وجاء بيان الأحزاب الكردية عن الفدرالية بمثابة جواب أميركي إسرائيلي بالرفض، فعادت تركيا إلى مربع التريث.


اللواء

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