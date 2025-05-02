اليكم ما وصل اليه عدد المرشحين في جبل لبنان...مع إقفال باب الترشّح إلى الانتخابات البلدية والاختيارية

A + A -

وصل عدد المرشحين والمرشّحات، مع إقفال باب الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان والمقرّر إجراؤها بعد غد الأحد 4 أيار 2025، إلى 7,252 مرشحاً ومرشّحة في 333 مجلساً بلدياً، مقابل 6,797 مرشحاً ومرشحة في انتخابات العام 2016.

وتوزّع المرشحات والمرشّحون على 325 مجلساً بلدياً بزيادة مقدارها 455 مرشحاً ومرشحة ونسبتها 4.6% (بعد احتساب الزيادة نتيجة زيادة عدد البلديات) .

وبالتالي يكون هناك 1.91 مرشحاً لكل مقعد هذا العام مقابل 1.83 مرشحاً لكل مقعد في العام 2016.

وقد شكّلت النساء نسبة 10.8% من الترشيح أي 783 امرإة مقابل نسبة 7.8% في العام 2016 أي 528 مرشحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاعداد قد تتراجع مع الانسحابات التي قد تحصل حتى مساء يوم السبت.