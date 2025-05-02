جمعية مصارف لبنان نعت عدنان القصار

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غيب الموت اليوم ، الوزير السابق عدنان وفيق القصار.

وتقام صلاة الجنازة على جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد الموافق فيه ٤ أيار الحالي في مسجد الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

وتقبل التعازي بعد الدفن والثاني يوم الأثنين ٥ أيار والثالث يوم الثلثاء ٦ أيار في قاعة le Pavillon- واجهة بيروت البحرية – البيال سابقا، وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساء، للرجال والنساء.

وقد نعته عائلته،سائلة الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته. وايضا جمعية مصارف لبنان.

وكان القصار شغل في مسيرته العملية، مناصب: رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ورئيس غرفة التجارة الدولية والرئيس الفخري لمجموعة فرنسبنك.