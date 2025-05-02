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بعد اقرار مشروع قانون استقلالية القضاء سلام: يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين

2
MAY
2025
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كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على حسابه في موقع “أكس” انه مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد ان هذا المشروع:
‏-يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.
‏-يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها.

‏-يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات.
‏-يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.
‏-يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج.

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