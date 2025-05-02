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زيارة مرتقبة لجنبلاط الى دمشق خلال الساعات المقبلة!

2
MAY
2025
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أفادت مصادر لـ”الحدث” أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، يعتزم التوجه إلى دمشق خلال الساعات المقبلة، في خطوة تأتي في وقت حساس يشهد فيه الجنوب السوري توترات أمنية متصاعدة.

 

الزيارة المرتقبة لجنبلاط تأتي بعد أيام من اشتباكات دامية في مناطق جنوب دمشق، بما في ذلك جرمانا وصحنايا، بين قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة محلية من الطائفة الدرزية. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مما أثار قلقًا واسعًا في صفوف المجتمع الدرزي في لبنان وسوريا.

 

في هذا السياق، عقد المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في لبنان اجتماعًا استثنائيًا في دار الطائفة في بيروت، برئاسة شيخ عقل الطائفة، الشيخ سامي أبي المنى، وحضور جنبلاط وعدد من الشخصيات السياسية والدينية. وقد تم تخصيص الاجتماع لمناقشة تداعيات الاعتداءات التي طالت أبناء الطائفة في جبل العرب، والتوترات الأخيرة في سوريا، بهدف بلورة موقف جماعي يواكب المساعي السياسية والدينية الجارية لتطويق الأزمة ومنع انفلات الوضع الأمني.

 

جنبلاط شدد خلال الاجتماع على ضرورة منع استغلال التوترات، مؤكدًا رفضه للتدخل الإسرائيلي وأي محاولات لتوريط الدروز في صراعات إقليمية. كما دعا إلى إجراء تحقيق شفاف بشأن أحداث جرمانا، محذرًا من محاولات استغلال الطائفة الدرزية لإشعال فتنة داخلية.

 

الزيارة المرتقبة لجنبلاط إلى دمشق تأتي في وقت حساس، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة ومنع تصاعد التوترات الطائفية. من المتوقع أن تركز المحادثات بين جنبلاط والمسؤولين السوريين على تعزيز الحوار بين الطائفة الدرزية والحكومة السورية، والعمل على إيجاد حلول سلمية للتحديات الأمنية والسياسية الراهنة.

 

الجدير بالذكر أن جنبلاط كان قد زار دمشق في كانون الأول 2024، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، في خطوة اعتبرت تاريخية نظرًا للقطيعة الطويلة بين لبنان وسوريا. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار في المنطقة والحفاظ على وحدة الصف الدرزي في مواجهة التحديات الإقليمية.

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