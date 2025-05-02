توقيف فلسطينيَّين في شاتيلا بجرم حيازة أسلحة وتجارة مخدرات

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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان، أن دورية من مديرية بيروت الإقليمية، بمؤازرة دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة، أوقفت شخصين من الجنسية الفلسطينية في الحي الغربي من مخيم شاتيلا، وذلك في إطار استكمال الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم المنظّمة.

وخلال عملية التوقيف، تم ضبط عدد من المسدسات الحربية بحوزتهما. وبالتحقيق معهما، تبين أن أحد الموقوفين متورط في تجارة الأسلحة الحربية وتعاطي المخدرات، إضافة إلى قيامه بإطلاق النار في الهواء.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما بإشارة من القضاء المختص.