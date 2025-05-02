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قرار من وزيرة التربيّة: لإقفال هذه المدارس!

2
MAY
2025
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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي التعميم رقم 24/م/2025 الموجه الى جميع المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية حول اقفالها واستخدام عدد من ابنيتها كمراكز لاقلام الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية . وجاء فيه :

"حيث ان الانتخابات البلدية والاختيارية العامة للعام 2025 ستجرى اعتباراً من نهار الاحد الواقع فيه 4/5/2025،

واستناداً لكتاب السيد وزير الداخلية والبلديات رقم 5585 تاريخ 17/4/2025،

وحيث انه تم اختيار ابنية ثانويات ومدارس ومعاهد رسمية لتكون مراكز اقتراع  لهذه الانتخابات على جميع الاراضي اللبنانية، واستلامها من قبل هيئة القلم والقوى الامنية نهار السبت من كل اسبوع تجرى فيه الانتخابات ، وبالتالي استمرار الحاجة الى هذه الابنية يوم الاثنين من كل اسبوع الذي يلي الانتخابات للقيام باعمال التنظيف واعادة تحضيرها لمباشرة التدريس،

وحيث ان اغلبية افراد الهيئة التعليمية (ملاك ومتعاقدين بمختلف مسمياتهم ) مكلفين  بأعمال الانتخابات،

وتاميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية طوال هذه الفترة ،

لــــذلك

يطلب الى المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية العمل بما يلي :

1-  اقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التي ستعتمد مراكز للاقتراع في كل من المحافظات التي تجرى فيها الانتخابات من صباح السبت ولغاية مساء الاثنين ، على ان تتولى ادارة المدرسة /الثانوية / المعهد ،اتخاذ ما يلزم لتعويض التدريس للتلامذة عن يوم الاقفال .

2-   وجوب حضور مدير المدرسة /الثانوية /المعهد، او من ينتدبه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح السبت الذي تجري فيه الانتخابات الى المبنى وذلك لاستقبال رؤساء الاقلام والكتبة والمستلزمات الانتخابية لوضعها داخل اقلام الاقتراع المكلفين فيها،وتسهيل دخول عناصر الشركة الملتزمة بنقل التلفزيونات والكاميرات والمعازل الى الاقلام المحددة في المركز وتشغيل المولد الكهربائي عند الاقتضاء،واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير احترازية لحماية موجودات ومستلزمات المدرسة.

3-   يترك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية التي يشارك عدد من افراد الهيئة التعليمية لديها في الاعمال الانتخابية البلدية والاختيارية ،اتخاذ القرار الملائم بشأن التدريس نهار الاثنين من كل اسبوع يلي عملية الانتخاب وتنظيم اعطاء الدروس والحضور لافراد الهيئة التعليمية  %".

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