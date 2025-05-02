بعد الحديث عن 800 صاروخ.. بيان لفصائل فلسطينية في مخيم البداوي!

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صدر عن الفصائل الفلسطينية البيان التالي:

“تتابع الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي بأسف شديد ما تم تداوله عبر فضائية “الحدث” من معلومات عارية عن الصحة، تتعلق بادعاءات حول تسلم الجيش اللبناني كميات من الصواريخ كانت داخل المخيم.

إننا في الفصائل الفلسطينية كافة، ننفي بشكل قاطع هذا الخبر، ونؤكد أن لا أساس له من الصحة، ونشدد على أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى إثارة البلبلة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمستمرة بين المخيمات الفلسطينية والجهات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني.

إننا في الوقت ذاته، ندعو كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية الوطنية في نقل الأخبار، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المساهمة في نشرها قبل التأكد من مصادرها الحقيقية والموثوقة.

كما نؤكد على التزامنا الدائم بالحفاظ على أمن واستقرار المخيم والجوار، وحرصنا على العلاقة الأخوية مع الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها”.

وكانت “الحدث” ذكرت أن “الجيش اللبناني صادر نحو 800 صاروخ استلمها من مخيم البداوي شمال لبنان”.