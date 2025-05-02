نتنياهو: إسرائيل قصفت هدفا قرب القصر الجمهوري في دمشق برسالة مباشرة للنظام السوري

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سبوتنيك: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ غارة ليلًا على هدف يقع قرب القصر الجمهوري في العاصمة السورية دمشق، في تصعيد جديد على خلفية التوترات الطائفية في جنوب سوريا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، أن "إسرائيل هاجمت الليلة الماضية هدفًا بالقرب من القصر الرئاسي في دمشق"، معتبرين أن "الضربة تحمل رسالة واضحة للنظام السوري".



وأكد البيان أن "إسرائيل لن تسمح بانسحاب القوات من جنوب دمشق، ولن تقبل بأي تهديد يستهدف الطائفة الدرزية".



وفي تصريحات سابقة، قال وزير الدفاع كاتس: "أكرر تحذيري لرئيس النظام السوري الجولاني [أحمد الشرع]... إذا لم تتوقف الاعتداءات على الدروز في سوريا، سنرد بقوة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بتنفيذ ضربات تحذيرية، مضيفًا: "نحن ملتزمون بحماية الدروز".