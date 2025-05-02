النهار: الوضع في الجنوب ينذر بتطورات تصعيدية...

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

في الجانب الميداني من الوضع في جنوب لبنان فعاد الوضع ينذر بتطورات تصعيدية اذ حصل خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف النار، لمرتين . في المرة الأولى استهدفت مسيّرة إسرائيلية آلية "بيك أب" بين بلدتي ميس الجبل وبليدا . وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد لبناني وجرح سوريين اثنين.

ولاحقاً، استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد عند ساحة بركة ميس الجبل.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله ان الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرا آخر في "حزب الله" في غارة ثانية على جنوب لبنان .

وأضافت: "هاجمنا للمرة الثانية جنوب لبنان لاستهداف عنصر من حزب الله"وذلك قبل ان يعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرين من "حزب الله" في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن "غارة ثانية شنها العدو الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص أخر بجروح".

وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن استشـهاد العنصر في الدفاع المدني اللبناني اسامة فرحات جراء الاستهداف الإسرائيلي الثاني في محيط بركة ميس الجبل.



وفي بيان لبلدية مدينة ميس الجبل، نعت البلدة "المتطوع في مديرية الدفاع المدني اللبناني الشهيد أسامة بهيج فرحات بعد استهدافه بغارة من طائرة مسيرة معادية عند ساحة بركة مدينة ميس الجبل ظهر اليوم".