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"لا ضمانات".. ماذا كشف وزير الداخلية عن قضية سلاح "الحزب "؟

1
MAY
2025
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أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار في حديث لبرنامج "صار الوقت"عبر قناة "mtv"،أنني "صوتت لحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد وكان هناك ضرورة للتعيين وكان هو الخيار الجدّي المطروح". الحجار أكّد أن لبنان لن يرتاح إلا بعد التحرّر من الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته اليومية والإغتيالات وقدرنا أن نقوم بكل جهدنا كي يستمر البلد.

 وقال الحجار:"تواصلت مع الجهات المعنية في لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار قبيل إجراء الانتخابات البلدية ولكن لا ضمانات ونحن لا نطلب ضمانات من عدوّنا والدولة اللبنانية تعمل وفق اجندتها".

 ولفت الحجار أـن "لا أحد يرغب بصدام أو بأي إجرء بالقوة تجاه "حزب الله" ولم يُطرح أي جدول زمني لنزع السلاح ويمكن حل أي موضوع بالحوار وهناك تضامن كامل داخل الحكومة".

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