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بالصورة: بين الدعارة والسرقة... توقيف شاب وفتاة !

1
MAY
2025
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، في بيان صادر اليوم الخميس، أنّه في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، وتوقيف المتورطين على جميع الأراضي اللبنانية، توافرت معلومات دقيقة لدى شعبة المعلومات حول قيام شاب وفتاة مجهولَين بتنفيذ عمليات سرقة ونشل في عدد من مناطق محافظتَي جبل لبنان والجنوب.

 

وبناء على هذه المعطيات، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية بهدف تحديد هوية المتورطَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت القوى الأمنية من كشف هويّتَيهما، وتبيّن أنهما:

"ن. ع. (من مواليد 1996، فلسطيني الجنسية)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب، إضافة إلى سرقة سيارات، إطلاق نار، وحيازة وتعاطي مواد مخدّرة.

م. د. (من مواليد 1996، فلسطينية الجنسية)، ولها سجل عدلي يشمل قضايا متعلقة بالمخدرات، الخطف، السلب، والاتجار بالبشر".

 

وبتاريخ 24 نيسان 2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفهما في محلة طريق المطار، بينما كانا على متن دراجتَين آليّتَين من دون لوحات، جرى حجزهما.

 

وخلال عملية التفتيش، ضبط بحوزتهما:

"مسدّس حربي مزوّد بثلاثة مماشط و10 طلقات نارية

غلاف مسدّس

كمية من المواد المخدّرة

عدد من الهواتف الخلوية

مبلغ مالي".

 

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بتنفيذهما عدة عمليات نشل وسرقة ضمن نطاق جبل لبنان والجنوب، كما أقرا بتعاطي المواد المخدّرة والانخراط في أعمال الدعارة.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع القضائي المختص بناءً على إشارة القضاء.

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