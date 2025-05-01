القوات في زحلة تعلن الإفتراق عن مريام سكاف: المفاوضات باءت بالفشل!

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بيان صادر عن منطقة زحلة في القوات اللبنانية :

لأن صوت العقل يعلو عندنا على صوت المعركة، ولأن زحلة بنظرنا تستحق تغييراً في ادارة شؤونها ووفاقاً بين المتشابهين من أبنائها، حاولت القوات اللبنانية في زحلة، كما حاولت ونجحت في عدد كبير من المدن على مستوى الوطن، ان تخوض الانتخابات البلدية في أجواءٍ وفاقية لتحصين الانماء البلدي بالاتفاقات المحلية.

وعلى هذا الأساس عملت على انتاج لائحة بلدية زحلية تمثّل كافة اطياف الزحليين، من خلال التحالف مع الكتلة الشعبية، واضعةً نصب أعينها انتاج رضىً زحليٍّ عام، متجاوزة قدرتها على الربح بالانفراد لتصل الى الانتصار التشاركي المحتضن من أي زحليّ وزحليّة لا يرغبون الا باعلاء شأن مدينتهم وازدهارها.

خاضت القوات اللبنانية مساراً تفاوضيّاً شاقّاً تنازلت فيه مراراً عن حقّها بالتمثيل الوازن المماثل لوزنها الشعبي، الذي سبق وكرّسته الانتخابات البلدية للعام 2016 والانتخابات النيابية في العامين 2018 و2022، وذلك حفاظاً على الهدف الذي سعت لأجله، الا أن هذه المفاوضات مع الكتلة الشعبية باءت بالفشل، لاختلاف التوجهات والنهج وحتى النوايا.

إنّ حزب القوات اللبنانية هو حزب الناس والجمهور الزحلي العريض، يتماهى مع تطلعاته ويلبّي اهواءَه، حزب لا يخشى المعارك ان دقّت ساعتها، بعد ان تتعطل لغة العقل والمنطق.

حزب مثّل الزحليين في نبضهم وقلقهم على المصير، في اوجاعهم وهمومهم، وقف معهم في كل موضوع وشأن، في كل مفصل وقضية، حزب يمدّ يده للجميع ان مدّت له من الآخرين يد مماثلة، ويواجه الآخرين كلّهم ان اقتضى الحفاظ على قدسية القضية الذهاب الى تلك المواجهة.

على هذا الأساس، وانطلاقاً مما أفضت اليه المفاوضات المضنية مع الكتلة الشعبية التي انتهت الى فشل وافتراق، يعلن حزب القوات اللبنانية خوض الانتخابات البلدية في زحلة بلائحة العائلات الزحلية، والنخب الشبابية الزحلية، برئاسة المهندس سليم غزالة. لائحة قرّرها الشارع الزحلي ورسم هويّتها الشباب الزحلي، تدعمها القوات اللبنانية ردّاً لجميل أهالي زحلة الذين دعموا القوات اللبنانية ولا يزالون في توجهاتها السياسية الوطنية العامة.

إنّ اللائحة هذه هي لائحة الغد بوجه لوائح الماضي، لائحة العنفوان والكرامة الزحلية بوجه لوائح تقاطع المصالح المشبوهة، لائحة التغيير بوجه لوائح التقليد الرتيب والمملّ، لائحة نطلق عليها اسم "قلب زحلة" لأننا في قلب زحلة وزحلة كانت وستبقى دومًا في قلوبنا جميعًا، لائحة نعلنها اليوم لكم، وهي ستكون لكم ومنكم ومعكم وهي مؤلّفة من السيدات والسادة التالية أسماؤهم :

سليم خليل غزالة

زياد نزيه شعنين

ادي ميشال اندراوس

ايلي جورج عازار

باسكال موسى تامر

جو لويس عقيقي

حسين اسماعيل المصري

ديمة حسين ابو دية

ربى جوزف الصقر

رولان نقولا ابو خاطر

ساسين جورج بو عكر

شربل طانوس البعيني

أنطوان نقولا القاصوف

عبد الله منير ملو

عزيز انطوان نعمة

فادي مخايل سرور

كارولين خليل زيادة

كريستين الياس سبانغ

نديم نقولا الترك

نتالي انطوان مراد المعلوف

نزار جورج قرطاس