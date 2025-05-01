بعد عامين من الزواج.. اليكم سبب انفصال ماريتا الحلاني وزوجها

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فاجأت الفنانة اللبنانية الشابة ماريتا الحلاني جمهورها ومحبيها بخبر انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل، بعد زواج لم يدم أكثر من عامين، وجاءت الأنباء الصادمة في ظل صمت الطرفين وحرصهما على الخصوصية، ما أثار تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الانفصال المفاجئ.

سبب طلاق ماريتا الحلاني وزوجها

لكن وبعد أيام قليلة من تداول نبأ الطلاق، كشفت مصادر إعلامية متداولة أن طلاق ماريتا الحلاني وزوجها، لم يكن وليد اللحظة، بل تم قبل أسابيع عدة بهدوء وتفاهم، نتيجة طبيعية لاختلاف أولويات الطرفين وانشغالهما بمسيرتيهما المهنية.

وأشارت التقارير إلى أن طلاق ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل تم منذ نحو شهرين، وجاء نتيجة طبيعية لانشغال كل منهما بأعماله، ما جعل استمرار العلاقة أمراً صعباً.

وأكدت المصادر الصحفية أن الانفصال جرى بكل رقيّ وتفهم لاختلاف وجهات النظر بين الطرفين، مع احتفاظهما بعلاقة ودّ واحترام متبادل، كما لا تزال العلاقة التي تجمع كميل بعائلة الحلاني قوية ومتينة.

وقيل إن الطلاق تم في أبوظبي تماماً كما عُقد القران هناك مدنياً، بكل ود وتفاهم، إذ جلس كميل أبي خليل وعائلة ماريتا الحلاني لإنهاء القصة التي بدأت قبل عامين بطريقة راقية وبدون أي خلافات أو مشاكل، مما يغلق الصفحة باحترام وبدون فضائح عبر منصات التواصل الاجتماعي بحسب رغبة أصحابها.

طلاق ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل

لم تمضِ أكثر من عامين على دخول الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني القفص الذهبي حتى فاجأت جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل أبي خليل. الإعلان، الذي جاء بهدوء وصمت كامل من الطرفين، أثار حالة من الدهشة والفضول بين المتابعين، خاصة أنه تزامن مع اختفاء صورهما المشتركة من حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد فترة قصيرة من انتشار نبأ الطلاق، بدأت تتضح ملامح القصة أكثر، حيث كشفت مصادر مقربة أن الانفصال لم يكن وليد اللحظة، بل حدث منذ نحو شهرين، وتم بهدوء ووعي تام من الطرفين، احتراماً لتاريخهما المشترك وعلاقتهما التي بدأت بحب وانتهت بتفاهم.

ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة غياب الصور التي كانت توثق أجمل لحظات الثنائي من حساباتهما على «إنستغرام». ورغم استمرار متابعة كل منهما للآخر، إلا أن غياب أي تفاعل أو محتوى مشترك أثار الشكوك حول مصير العلاقة.

ومع غياب أي تصريح رسمي، بدأت التكهنات تتصاعد، ما دفع وسائل إعلامية مرموقة مثل قناة MTV وبرنامج ET بالعربي إلى تأكيد خبر الطلاق نقلاً عن مصادر موثوقة، أشارت إلى أن الانفصال تم بعد فترة من الفتور العاطفي وعدم القدرة على التفاهم، لكن دون خلافات أو تصعيد، بل بأسلوب راقٍ يحترم خصوصية الطرفين.

مصدر مقرب من ماريتا كشف أن السبب الرئيسي للانفصال يعود إلى "الفتور" في العلاقة واختلاف الأولويات بين الطرفين، إذ انشغلت ماريتا بمشاريعها الفنية والتمثيلية، بينما تابع كميل أعماله في مجال الإنتاج الفني. هذا التباعد الزمني والمكاني أدى تدريجياً إلى تآكل العلاقة العاطفية، ما جعل من الصعب الحفاظ على الزواج رغم كل الاحترام والمودة المتبادلين.

من هي ماريتا الحلاني؟

ماريتا، ابنة النجم اللبناني عاصي الحلاني وملكة الجمال كوليت بولس، ولدت في بيروت عام 1997. بدأت مسيرتها في سن صغيرة كمغنية وكاتبة أغانٍ، واستطاعت أن تخلق لنفسها هوية فنية مستقلة رغم كونها من عائلة فنية شهيرة.

لاحقاً، خاضت تجربة التمثيل وشاركت في عدة أعمال درامية لاقت صدى إيجابياً، كان آخرها مسلسل "نزيف"، الذي أثبت قدرتها التمثيلية.

من هو كميل أبي خليل؟

كميل أبي خليل، اسم لامع في عالم الإنتاج الموسيقي. بدأ مشواره في شركة روتانا ثم تولى منصب مدير الإنتاج في منصة "أنغامي"، حيث ساهم في دعم عدد من الفنانين وإدارة مشاريع موسيقية كبرى.

علاقته بماريتا بدأت في إطار مهني قبل أن تتطور سريعاً إلى طلب زواج رومانسي قبل الخطوبة ثم الزواج.

وفي فبراير 2023، أعلنت ماريتا خطوبتها من كميل في لحظة رومانسية في باريس، وأتبعاها بزفاف أنيق في يونيو من العام نفسه، أقيم في دارة عاصي الحلاني في البقاع ثم حفل فاخر في بيروت أطلت فيه العروس بفستان من توقيع إيلي صعب.