رئيس بلدية جزين: اللائحة التي ستخوض الاستحقاق الانتخابي تعتمد حصراً على معيار الكفاءة

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يؤكد رئيس اتحاد بلديات جزين، رئيس بلدية جزين - عين مجدلين، خليل حرفوش، أن العمل جارٍ على وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة البلدية التي ستخوض الاستحقاق المقبل، مشدداً على أن اللائحة تعتمد حصراً على معيار الكفاءة، بعيداً عن أي محاصصة سياسية، وذلك انطلاقاً من الحرص الكامل على مصلحة أبناء جزين.

وأشار حرفوش إلى أن التحالف القائم محصور بين التيار الوطني الحر والنائب السابق إبراهيم عازار، ويشمل تمثيلاً متوازناً لجميع عائلات جزين، من دون أي تدخل أو مشاركة من طرف ثالث، خلافاً لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.

وأضاف أن الاتفاق قد تم على أن يرأس اللائحة دافيد الحلو، المعروف بقربه إلى التيار الوطني الحر، على أن يتولى منصب نائب الرئيس جوزيف رحال، الذي يحظى بثقة كل من التيار والنائب السابق عازار.

وختم حرفوش بالتأكيد على أن الهدف من هذا التفاهم هو تشكيل مجلس بلدي متجانس وفعّال، قادر على الإستمرار بمشروع النهوض بجزين ومتابعة مسيرة الإنماء التي بدأناها بعيدًا عن الحسابات الضيقة.