منخفض جوي وأمطار متفرقة مع بداية أيار

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يتأثر لبنان بمنخفض جويّ معتاد ويستمر لغاية الاثنين.

وتستقر درجات الحرارة في الايام المقبلة وتتساقط أمطار متفرقة احيانًا.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢١ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: مغبر قليلًا متقلب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط أمطار متفرقة نهارًا

- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: متقلب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

السبت: متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل الضباب وتتساقط أمطار متفرقة نهارًا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س