منخفض جوي وأمطار متفرقة في بداية أيار

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يتأثر لبنان بمنخفض جويّ معتاد ويستمر لغاية الاثنين.
وتستقر درجات الحرارة في الايام المقبلة وتتساقط أمطار متفرقة احيانًا.
وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢١ بقاعًا وبين ١٠ و ١٨ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: مغبر قليلًا متقلب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط أمطار متفرقة نهارًا
- الرياح: جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: متقلب وغائم مع تشكل الضباب وتتساقط امطار متفرقة نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
السبت: متقلب وغائم جزئيًا مع تشكل الضباب وتتساقط أمطار متفرقة نهارًا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعًا وبين ١٠ و ١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س