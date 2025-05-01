انتهاء مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية في قضاء البترون

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انتهت مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء البترون عند منتصف الليل، بإشراف قائمقام البترون روجيه طوبيا، وفاز مجلسا بلديتي بيت شلالا وراشكيدا المستحدثة بالتزكية. كما فاز 28 مختارا بالتزكية من أصل 85 مختارا.

وبلغ عدد المرشحين للمجالس البلدية 627 مرشحا أما عدد المرشحين لمنصب مختار وعضو اختياري فبلغ 273 مرشحا.

أما الفائزون بعضوية مجلسي بلديتي بيت شلالا وراشكيدا بالتزكية فهم:

اعضاء مجلس بلدية بيت شلالا: سجعان رشيد شلالا، أمل الياس جبرايل، نعمه انطوان شلالا، فادي ريشا ديب، ماريو جرجس بو يعقوب، كريم يوسف شلالا، الهام الياس معتوق، لينا ريمون شلالا وأنطوان باسيليوس سليم شلالا.

اعضاء مجلس بلدية راشكيدا المستحدثة: أحمد فوزي حيدر، علي فادي مرعي، جمال محمد أحمد، علي فايز علي، علي حسن دياب، حسام معن محمود، فاروق سلمان سلمان وياسر اسماعيل حماده.

اما المخاتير الذين فازوا بالتزكية، فهم:

1- مختار مراح الزيات غراسيو خيرالله وهو أصغر مختار

2- مختار العلالي: انطونيو داود

3 - مختار: بقسميا جوزف ابي فاضل

4_مختار تحوم: يوسف فارس

5-مختار بيت شلالا يوسف باسيليوس

6- مختارحدتون وليد سمعان

7- مختار جربتا الياس طنوس

8- مختار حردين-بيت كساب حميد داغر

9-مختار راشا: طوني طوني خيرالله

10_مختار حلتا فارس منسى

11- مختار دريا شربل سليمان

12-مختار الدوق ايلي مخايل

13- مختار زان يوسف مرقس

14- مختار صورات المختار الحالي ورئيس رابطة المخاتير جاك يعقوب

15- مختار ضهر بو ياغي شفيق أبي صالح

16- مختار عورا شوقي بشارة

17- مختار غوما حنا جرجس حنا

18- مختار قندولا فريد مخايل

19مختار: كفرحلدا جورج سعد

20- كفرشليمان شارل باسيل

21- مختار كفور العربي عماد صالح

22- مختار كور عمانوئيل خوري

23 - مختار مار ماما جوزف سعد

24 - مختار مراح الحاج ريمون حرب

25 - مختار نيحا شليطا طنوس

26- مختار مراح شديد نصري ديب

27- مختار مسرح جورج ابراهيم

28_ مختار الفتاحات - هربونا ادوار الحكيٌم.