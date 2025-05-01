الحملة الشعواء على المقاومة تستهدف السلم الأهلي

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

فيما يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب، أبلغ لبنان الرسمي الوفد الأميركي برئاسة رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفيرز، ومعه خلفه الرئيس الجديد للجنة الميجورجنرال مايكل ليني الذي تسلّم مهامه أمس، “أن استمرار “إسرائيل” باحتلال التلال الخمس يعيق استكمال انتشار الجيش الذي يقوم بكامل مهامه في الجنوب، فألزموها بالانسحاب”.





ولفتت أوساط سياسية لـ”البناء” إلى أن الموقف الرسمي خلال جولة الوفد الأميركي حسم أولوية الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى على مسألة تسليم السلاح، وبالتالي على الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها السياسية والدبلوماسية والعسكرية إطلاق معركة دبلوماسية دولية واسعة عبر مراسلة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وتحريك البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج، للضغط على “إسرائيل” للانسحاب ووقف عدوانها وتثبيت الحدود الدولية وفق اتفاقية الهدنة وإطلاق سراح الأسرى ومن ثم البدء بإعادة الإعمار، وبالتالي أي ضغط على الدولة لدفعها لنزع سلاح المقاومة لن يجدي نفعاً طالما أن الدولة والمقاومة لديهما التوجّه نفسه، وحريصتان على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي وحماية السيادة اللبنانية.



ولفتت جهات مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” الى أن حزب الله حرص ومنذ الإعلان عن وقف إطلاق النار على الخطاب المرن والهادئ للحفاظ على الوحدة الوطنية ولتجنب أيّ تداعيات سلبية للحرب على الساحة اللبنانية، لكن ذلك لم يلق آذاناً صاغية عند بعض الداخل ورأى فيه ضعفاً للمقاومة وبالتالي يعمل ليل نهار عبر التحريض وإثارة مسألة السلاح، على استكمال الحرب على المقاومة للقضاء عليها على اعتبار أن موازين القوى التي أفرزتها الحرب مؤاتية.



ونبّهت الجهات الى أن الحملة الشعواء على المقاومة وسلاحها تستهدف حزب الله بكل تأكيد لكنها تستهدف أيضاً السلم الأهلي ورئيس الجمهورية الذي يقدّم رؤية وطنية حكيمة وهادئة لا تتناسب ومشاريع البعض بإدخال البلد في فتنة داخلية لتحقيق مصالحه. كاشفة عن تواصل دائم بين حزب الله ورئاسة الجمهورية على المستوى السياسي على أن تتفعل قنوات التواصل باتجاهات أكثر جدية، في ظل أجواء من الحرص المتبادل على التهدئة ومعالجة كل القضايا الخلافية بروح وطنية وحكمة. كما كشفت الجهات عن تواصل إيجابي بين حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام لتبادل وجهات النظر والنقاش حول سلسلة من الملفات المحورية.