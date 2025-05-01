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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

توزّع المشهد الداخلي بين جولة الوفد العسكري الأميركي إلى المقار الرئاسية، وبين الإمارات العربية المتحدة التي يزورها رئيس الجمهورية، وما بينهما تداعيات التطورات الأمنية والعسكرية في سورية على لبنان، حيث تجرى اتصالات مكثفة بين المرجعيات السياسية والدينية الدرزية مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وقيادة الجيش لتدارك انتقال شرارة ما يجري في جرمانا على لبنان، وفق ما علمت «البناء» بعدما أبدت مراجع خشيتها من حصول اشتباكات بين متضامنين مع دروز سورية وبين آخرين مؤيّدين للنظام الحاكم في سورية وذلك بعد قطع عدد من المواطنين طريق عاليه احتجاجاً على الهجوم على منطقة جرمانا ومقتل بعض المواطنين واعتقال بعض المشايخ.



