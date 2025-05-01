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أسرار الصحف ليوم الخميس 1 أيار 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تؤكد مصادر سورية مؤيدة للحكومة ومعارضة لها أن التهدئة التي يتم التوصل اليها لا تسمح بتوقع عدم انفجار الموقف مجدداً لأن الاحتقان الطائفي في مرحلة الغليان وما شهدته تجمعات طائفية في مراكز دينية ضمّت حشوداً على صيحات الدعوة لإبادة مكوّنات طائفية دون القدرة على تجريم أصحاب هذه الدعوات يثير الذعر لدى هذه المكونات المستهدفة ويدفعها للتمسك بسلاحها ويضعف المناعة اللازمة لرفض العبث الإسرائيلي الذي يستثمر على خطاب الفتنة على صفاف خطوط الطوائف، بعدما أوضح وزير المالية في حكومة كيان الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أن برنامج تفكيك سورية وتفتيتها هو هدف تجري التدخلات العسكرية لتحقيقه. واللافت أن خطة الاحتلال تستعيد خطة الجنرال هنري غورو أيام الانتداب الفرنسي لكن بغياب قيادات مثل سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو وعبد الرحمن الشهبندر.

 

كواليس

تساءلت مراجع مالية دولية عن المرجع الذي يستند إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقول إن المصانع الصينية تقفل بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، بينما تقول الأرقام إن الصين تصدّر للعالم بضائع بقيمة أربعة تريليونات دولار مقابل تريليون واحد للبضائع الأميركية وإن نسبة ما تمثله صادرات الصين لأميركا من مجموع الصادرات هو 15% وهي نسبة صادرات أميركا ذاتها إلى الصين من إجمالي الصادرات الأميركية وحيث الرسوم الصينية على الصادرات الأميركية تطال كل الصادرات، بينما أعفى الرئيس ترامب كل المستوردات من الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم وهي نسبة عالية من الصادرات الصينية؟

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يشهد وسط بيروت ورش ترميم وتجديد للواجهات التجارية ومؤسسات الخدمات، على نطاق ملحوظ.

 


همس
طُلب من مسؤول حركة جهادية في لبنان، تسليم العناصر التي أطلقت الصواريخ في الجنوب، قبل أسابيع، وهي معروفة بالاسم لدى الجهات الأمنية اللبنانية..

 

غمز
عادت التحالفات الانتخابية على مستوى البلديات إلى ما كانت عليه في الانتخابات الأخيرة، مع تعديلات، وفقاً للظروف التي استجدت..

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