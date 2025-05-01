عناوين الصحف ليوم الخميس 1 أيار 2025

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الأخبار: إسرائيل تلعب على المكشوف: لا تراجع عن «الكانتون» الدرزي

إسرائيل لأميركا: لنوسع إحتلال لبنان

لبنان وأول أيار: إنهيار قوة العمل



النهار: الرؤساء "الحّوا" على الجنرالين بإنهاء الاحتلال احتقان درزي وجنبلاط مستعدٌ لزيارة سوريا

اللواء: رئيس الخماسية يتعهد بتفعيل لجنة المراقبة واجتماع قريب للمجلس الأعلى للدفاع

إعادة فتح سفارة دولة الإمارات بعد زيارة عون.. وسباق محموم في إطلاق لوائح بلدية الجبل



الجمهورية: بن زايد: ملتزمون دعم لبنان

سفارة الإمارات تعود إلى بيروت



الديار: عون يعيد لبنان الى الخارطة العربية

دروز لبنان يستنفرون لمساندة دروز سوريا

البناء: ترامب يحتفل بأول 100 يوم متحدثاً عن إنجازات لا تتحقق خلال 100 عام | 40 قتيلاً في معارك ضواحي دمشق وقوات الحكومة تنسحب بعد إنذار إسرائيلي | عون في الإمارات يحمّل الاحتلال مسؤولية تعطيل الاتفاق… وسفير إماراتي قريباً



l'orient le jour: Les États-Unis font un geste envers Beyrouth en nommant un nouveau président au comité de surveillance

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: وزير الإعلام السوري: أحداث ريف دمشق تعكس توترات المرحلة الانتقالية

أكد أن خطاب الدولة لا يميّز بين أكثرية وأقلية... وقتيلان في غارة إسرائيلية على أشرفية صحنايا

الأنباء الكويتية: عون: الماضي اصبح وراءنا والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها

رئيس الإمارات: ندعم تعزيز المؤسسات ووحدة الأراضي اللبنانية