الرئيس عون التقى السفير دندن والعاملين في السفارة في ابو ظبي وتحدث مع رؤساء تحرير الصحف الاماراتية

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عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً في مقر إقامته في ابو ظبي ، في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ، مع سفير لبنان في دولة الامارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن والعاملين في السفارة والقسم القنصلي واطلع منهم على اوضاع الجالية اللبنانية في الامارات وعمل السفارة والقنصلية .

كما اجتمع الرئيس عون برؤساء تحرير الصحف الاماراتية ووكالة انباء الإمارات تحدث معهم عن اجواء المحادثات التي عقدها مع صاحب السمو رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد ، ورد على اسئلتهم التي تناولت الأوضاع العامة في لبنان والتطورات الأخيرة .