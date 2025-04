A + A -

Le bloc "Liban fort" a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gebran Bassil, a discuté des développements et a publié la déclaration suivante:

1 - Le bloc appelle le gouvernement libanais à informer le peuple libanais des faits relatifs aux Syriens déplacés au Liban, alors qu’il répond à une demande extérieure de garder le silence sur le dossier du déplacement et s'appuie dans son approche du dossier de déplacement sur le principe du retour volontaire et la considération individuelle de chaque personne déplacée de rester au Liban ou de retourner en Syrie en fonction de la disponibilité des conditions nécessaires en Syrie en termes de santé, de travail, d'éducation, etc. Dans ce contexte, le Bloc prépare une série de questions qu'il soumettra au gouvernement.

2 - Le Bloc souligne que les élections municipales sont un droit qui concerne les gens dans leurs villes et villages.

En attendant la publication de la loi sur la décentralisation administrative élargie pour parvenir à un développement équilibré, le Bloc affirme qu'il a soumis certaines réformes municipales de base relatives aux listes closes dans tout le Liban, qui n'ont pas été adoptées et que le courant se tient aux côtés des gens dans leurs choix relatifs à la gestion de leur vie par le biais des municipalités, loin de toute revendication et de toute victoire politique qui sont essentiellement invalides.

3 - Le bloc a étudié certaines lois au parlement et a pris la position appropriée à leur sujet, en particulier la loi sur la restructuration des banques, qui a été reçue de manière incomplète du gouvernement et qui est encore loin d'une approche globale au sujet des banques et des dépôts et de la manière de les rendre à leurs titulaires.