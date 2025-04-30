باسيل استقبل الصادق بحضور صحناوي وطرابلسي: تأكيد الحفاظ على الميثاقية والعيش المشترك

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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في منزله في البياضة النائب وضاح الصادق يرافقه كل من السيد محمد الناطور والسيد ربيع نحاس بحضور كل من النائبين نقولا صحناوي وإدكار طرابلسي والسيد سليم حداد، وجرى نقاش دقيق بين المجتمعين حول الإنتخابات البلدية في بيروت وأهميتها.

وقد تم استعراض كل الإقتراحات المطروحة باحثين عن أفضل خيار حفاظاً على العيش المشترك بين أهلها وسعياً لتأمين الميثاقية وتمثيل كافة شرائح المجتمع البيروتي. كما تم التطرق الى الإشكالية المطروحة حول تداخل الصلاحيات بين المجلس البلدي ومحافظ بيروت.