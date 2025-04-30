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إرتفاع حاد في أسعار لحوم الأبقار الحية لهذا السبب..!

30
APRIL
2025
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كشف أمين سر نقابة القصّابين وتجار المواشي الحيّة ماجد عيد عن تطورات سلبية بالنسبة لأسعار لحوم الابقار الحية، وهي على مستويين، الأول، الإرتفاع الكبير لأسعار اللحوم الحية في أوروبا باليورو، والثاني، إنخفاض قيمة الدولار مقابل اليورو.

واعتبر عيد في بيان، أن تزامن وجود هذه العاملين من شأنه أن يزيد من حدة أسعار اللحوم الحية في لبنان.

وقال: "نتيجة لذلك، تشهد الأسواق اللبنانية تراجعاً في مبيعات لحوم الأبقار الأوروبية، خصوصاً ان شريحة كبيرة من المستهلكين لم يعد بمقدورها إستهلاك اللحوم الأوروبية نتيجة ارتفاع الأسعار".

وأشار العيد الى أن هذا الوضع أدى الى تغيير كبير في سوق اللحوم، وذلك عبر التحول الى اللحوم المجلدة واللحم الهندي ولحوم الفاكيوم البرازيلية التي يوجد كميات كبيرة منها بأسعار منخفضة جداً، لافتا الى أنها متوافرة بشكل واسع في الأسواق اللبنانية ما يؤثر بشكل إضافي على الطلب على اللحوم الأوروبية.

ولفت الى أنه نتيجة لهذه العوامل، بدأت العديد من الملاحم في لبنان بالإعتماد على اللحوم البرازيلية المفرّغة من الهواء، والإبتعاد تدريجياً عن اللحوم الأوروبية".

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