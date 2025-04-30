living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«الاشتراكي»: اتصالات جنبلاط أفضت إلى اتفاق «لوقف حمام الدم» في سوريا

30
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أجرى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق، وليد جنبلاط، «اتصالات مكثّفة» شملت الإدارة السورية الجديدة وتركيا والسعودية وقطر والأردن، طالباً «السعي إلى وقف إطلاق النار في منطقة أشرفية صحنايا لوقف حمام الدم».

وذكر بيان صادر الحزب التقدمي الاشتراكي، اليوم، أن «جنبلاط طلب أن تتم معالجة الأمور انطلاقاً من منطق الدولة ووحدة سوريا بجميع مكوّناتها... وتمّ بنتيجة الاتصالات الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ نصف ساعة».

كذلك، طلب جنبلاط «الحفاظ على وقف إطلاق النار، حيث من المتوقع أن يصل وفد من جبل العرب يضمّ شيخي العقل الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار، والأمير حسن الأطرش، إضافة إلى وفد من المشايخ والفعاليات، لوضع الصيغة النهائية التي تضمن عدم العودة إلى الاقتتال الداخلي الذي لا يفيد إلّا العدو الإسرائيلي».

أبي المنى يتصل بمفتَيي سوريا ولبنان
أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ سامي أبي المنى، اليوم، سلسلة اتصالات محلية وخارجية بهدف تطويق الأحداث الدامية الحاصلة في منطقة جرمانا وأشرفية صحنايا في سوريا، وأبرزها مع مفتي سوريا الشيخ أسامة الرفاعي ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

ويؤكد شيخ العقل في هذا الصدد، أن «أهلنا الشرفاء في جرمانا وأشرفية صحنايا، جديرون بالدفاع عن أنفسهم وعن أعراضهم وأرضهم، وعقلاؤهم قادرون على إفراغ الجهد لوأد الفتنة، التي يسعى إلى إشعالها المتربصون بالبلاد شراً».

وأضاف أن «المشايخ الأجلّاء يرفعون الصلوات لحماية وصون الأهل والأعراض، ويهيبون بإخوانهم اتقاء الشر وضبط النفس إلى أقصى الحدود واستنكار كل ما يسيء إلى المقدسات والكرامات، منعاً لتدهور الأوضاع وتنقّل الفتن على نحو أكبر».

اجتماع بحضور جنبلاط
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، إلى اجتماع استثنائي يُعقد في دار الطائفة في فردان، وذلك عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، بحضور رئيس المجلس شيخ العقل سامي أبي المنى والنائب السابق وليد جنبلاط ووزراء ونواب الطائفة الدرزية وقضاة ومشايخ، لمناقشة التوترات المتنقلة في سوريا واتخاذ الموقف المناسب منها.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout