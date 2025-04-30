صفاء درويش: "سيلفيو شيحا.. فرصة"!

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كتبت الإعلامية صفاء درويش عبر حسابها على "فيسبوك":

يلي رفع اسم لبنان بمحطات كتيرة، أكيد رح يرفع اسم جونية.

سيلفيو البطل، يلي خاض مسابقات وربح فيها، وربّحنا كلنا معو، هو مكسب كبير لجونية.

بطل بكل معنى الكلمة، مش بس بالرياضة، حتى بنشاطاته السياحية يلي ما بتوقف على مدار السنة، اكيد رح تكون أقوى لما يكون بقلب البلدية نفسها.

علاقاتو الشخصية، الرياضية والسياحية، مع الكل، بلا ما يسأل مين هيدا أو مع مين.

أكيد بيعرف يتفق ويتفاهم مع كل الأعضاء والعيل، لأنو ببساطة بيحب البلد، وبدو جونية ولبنان يكونوا بأحلى صورة.

بدنا سياحة أقوى، إنماء بعيد عن المشاكل والتسييس، وسيلفيو هو الشخص يلي فينا نِتكل عليه.

انتبهوا منيح… سيلفيو مش بس خيار، هو فرصة!