الرئيس عون خلال استقباله الرئيس الجديد للجنة تنفيذ وقف إطلاق النار: لمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والإنسحاب من التلال وإعادة الأسرى

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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في الثامنة والنصف صباح اليوم، في حضور السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، رئيس لجنة الاشراف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار في الجنوب الميجور جنرال جاسبير جيفيرز، والرئيس الجديد للجنة الميجورجنرال مايكل ليني الذي تسلم مهامه اليوم. وخلال الاجتماع شكر الرئيس عون الجنرال جيفرز على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه اللجنة، وتمنى للجنرال ليني التوفيق في مهامه الجديدة.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق الى الوضع في الجنوب وعمل لجنة الاشراف، حيث اكد الرئيس عون "ضرورة تفعيل عمل اللجنة ومواصلة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين".

واكد رئيس الجمهورية ان "الجيش يقوم بمهامه كاملة في الجنوب، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني، حيث يواصل عمليات مصادرة الأسلحة والذخائر وإزالة المظاهر المسلحة"، لافتا الى ان "ما يعيق استكمال انتشاره هو استمرار الاحتلال للتلال الخمس ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية".

دعوة رسمية لزيارة الكويت

الى ذلك، تسلم رئيس الجمهورية العماد عون رسالة خطية من امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نقلها اليه القائم باعمال السفارة الكويتية في لبنان ياسين ماجد، وتضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت يومي 11 و 12 أيار المقبل. وجاء في رسالة امير الكويت:

"انطلاقا من حرصنا على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وبحث سبل تطويرها على كافة الأصعدة، فانه يسرني دعوة فخامتكم للقيام بزيارة رسمية الى دولة الكويت خلال الفترة 11- 12 أيار 2025.

وإذ أتطلع الى تلبية فخامتكم لهذه الدعوة، لما سيتيح اللقاء بكم فرصة لاستكمال ودعم التعاون القائم مع بلدكم الشقيق في كل المجالات، وحول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لما يخدم مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين، راجيا للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار، ولفخامتكم دوام التوفيق والسداد، وللعلاقات الوطيدة بين بلدينا الصديقين المزيد من التطور والنماء".