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خلفاً لجيفرز.. الجنرال الجديد يدخل على خط وقف النار

30
APRIL
2025
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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا اليوم الاربعاء، الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، يرافقه خلفه الجنرال مايكل ليني، وذلك في حضور السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون.

وخلال اللقاء، شدّد الرئيس عون على "ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة لمراقبة وقف الأعمال العدائية في الجنوب"، داعيًا إلى "مواصلة الضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها اليومية، والانسحاب الكامل من التلال الخمس التي لا تزال تحتلّها داخل الأراضي اللبنانية والإفراج عن الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها".

وأكّد الرئيس عون أن الجيش اللبناني "يواصل تنفيذ كامل مهامه في منطقة جنوب الليطاني، بما يشمل مصادرة الأسلحة والذخائر غير الشرعية، وإزالة المظاهر المسلحة"، مشددًا على أن لبنان يلتزم تنفيذ مندرجات القرار 1701 بكافة بنوده، على عكس إسرائيل التي تواصل انتهاكاته المتكررة.

 

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