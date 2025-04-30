فريد البستاني :"استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تبدأ بإعادة الودائع"

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غرّد النائب الدكتور فريد البستاتي عبر منصة 'X'.

" ‏الثقة والثقة ومن ثمّ الثقة.

ان هدف إعادة الانتظام المالي وفق المعايير الدولية و عملية هيكلة المصارف هو إطلاق الدورة الاقتصادية و إمتصاص اقتصاد الكاش و خاصة إستعادة أموال المودعين.

فالمودعون جسم واحد لا كبار ولا صغار فيهم خاصة أن تمكين المصارف من إعادة تمويل الإقتصاد يتطلّب ودائع كبيرة فكيف لأصحاب هذه الودائع ان يأتمنوا المصارف من جديد اذا لم تقم بإعادة ودائعهم السابقة كاملة ؟ و هو العامل الأساسي لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي و بالتالي بالإقتصاد"