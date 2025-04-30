لهذا السبب رفعت الأجهزة الأمنية من قدراتها...

A + A -

الأنباء الكويتية: في تأكيد على بث الحياة في المؤسسات، تتصدى السلطة السياسية الحالية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المعلقة منذ 2016، من محافظة جبل لبنان هذا الأحد، دون التوقف عند الأخطار الإسرائيلية التي لطالما كانت تحوط بلبنان.

وقد رفعت الأجهزة الأمنية من قدراتها لمواكبة الاستحقاق، بتوفير جميع درجات الطمأنينة للمواطنين، وتعزيز الأمن توازيا مع استمرار دورة الحياة العادية في بقية المناطق خارج محافظة جبل لبنان في يوم الأحد، وقبله تنظيم سباق ماراثون بيروت الدولي الـ 21 غدا الخميس في الواجهة البحرية والشوارع المحيطة بها بالعاصمة، بعد تأجيله الخريف الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان.