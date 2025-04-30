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الجمهورية: إسرائيل غير ملتزمة بوقف إطلاق النار ولا تريد الانسحاب

30
APRIL
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

فيما يسعى العدو الإسرائيلي لإبقاء لبنان في مرمى استهدافاته بدعم أميركي مدروس للضربات ومطلق للاستباحة... سيكون الموقف الأميركي الملتبس، محور نقاشات وأسئلة ستدور اليوم بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي، مع رئيس ‏لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 جاسبر جيفرز وجنرال أميركي آخر يرافقه، بقيت هويته كما مهمّته مجهولة.

 

وقال مصدر سياسي متابع لـ«الجمهورية»، إنّ «احداً لم يتبلّغ عن تغيير لرئيس لجنة المراقبة، وما نعرفه فقط أنّ جنرالين أميركيين طُلبت مواعيد لهما مع الرؤساء الثلاثة من دون إعطاء تفاصيل إضافية..».

 

وأضاف المصدر: «ربما يكون تسلّم وتسليم وربما تعزيز لدور اللجنة وعملها. ننتظر نسمع ونرى».

 

وكشف «انّ زيارة المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس الأخيرة لم تتضمن متابعة تنفيذ القرار 1701، وبالتالي ننتظر اللجنة الميدانية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق ما ستقول... وبالنسبة إلينا ننتظر الإنسحاب الإسرائيلي».

 

وعن الغارة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد الفائت قال المصدر: «هذا الاعتداء يعني امراً واحداً هو انّ إسرائيل غير ملتزمة بوقف إطلاق النار ولا تريد الانسحاب. وهذا ما سنبلغه بالمباشر إلى رئيس اللجنة الأميركي».

الجمهورية
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