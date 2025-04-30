عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 نيسان 2025

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الأخبار: ممنوع إعادة بناء محطة الوزاني

هل يكسر الصليب الأحمر الدولي «الفيتو» الأميركي - الإسرائيلي؟

رفاق أحمد الشرع... بروفة تمرد



النهار: عون إلى الإمارات: لا خشية من سحب السلاح... جولة الجنرال الأميركي تعيد تفعيل لجنة الرقابة



اللواء: لبنان يطلب من رئيس لجنة المراقبة تفعيل الآلية وإلزام إسرائيل باحترام الإتفاق

سلام: حزب الله خلف الدولة.. وملف الرواتب أمام مجلس الوزراء بعد غد



الجمهورية: نقاشات وأسئلة تنتظر جيفرز

سلام: "الحزب" صوّت وملتزم ا"البيان"



الديار: «تل ابيب» قدّمت استراتيجيتها في لبنان لواشنطن

ماذا يحصل في معركة «بلدية بيروت»؟

البناء: نتنياهو يعترف بالضعف ويتراجع عن إقالة رئيس الشاباك تفادياً لـ المحكمة العليا | سموتريتش: لإنهاء حماس وتفتيت سورية وإضعاف حزب الله وإبعاد نووي إيران | عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات طائفيّة في دمشق وخوف من الحرب الأهليّة

l'orient le jour: Reconstruction : face aux exigences de la communauté internationale, le Hezbollah à court d’options

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: وزير باكستاني: الهند قد تشن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة... وسنرد



الأنباء الكويتية: سباق الماراثون غداً يسبق أولى المحطات البلدية الأحد

وفد أميركي في لبنان.. وعون: الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني