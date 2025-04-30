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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 30 نيسان 2025

30
APRIL
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن التراجعات التركية والسورية أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية وقبول الحكومة السورية الالتزام بالشروط القاسية المطلوبة للبدء بتخفيف العقوبات خصوصاً ما يتصل بضمان الأمن الإسرائيلي تحت سقف حرية التحرك في جنوب سورية إضافة إلى ضمّ الجولان والتراجع التركي عن تسليح الجيش السوريّ ليكون جيشاً قوياً، وكذلك التراجع عن بناء قواعد عسكرية والتخلي عن بناء شبكة دفاع جويّ في سورية وعن معاهدة دفاع سورية تركية هي خطوات ضمنت وقف الغارات الإسرائيلية، لكنها لن تضمن وقف مشروع تفتيت سورية وإشعال النزاعات فيها وفي سورية إن لم تكن الدولة قويّة فلن تكون دولة ويبدو أن العودة تمّت أميركياً وإسرائيلياً إلى مشروع الجنرال غورو عام 1920 بتجزئة سورية إلى خمس دويلات، لكن لا وجود لقيادات مثل سلطان باشا الأطرش وصالح العلي وإبراهيم هنانو لضمان وحدة سورية واستقلالها.

 

 

كواليس

قالت مصادر صحافية أوروبية إن عدداً من السفارات الغربية في القدس وتل أبيب تلقى توجيهات بالاهتمام بالمسار القضائيّ الذي يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، خصوصاً مع اقتراب نهاية الملف القضائي لملاحقته بتهم الفساد من جهة والنظر بقرار إقالة رئيس الشاباك من جهة مقابلة. وقالت المصادر إن سبب الاهتمام يعود الى خطوات صادرة عن نتنياهو كمثل التراجع عن إقالة رئيس الشاباك من جهة وإعلان الاستعداد لمقايضة الاعتراف بجرم الفساد بالحصول على الحصانة من عدم الاعتقال ودخول السجن.

 

 

 



اللواء: أسرار

لغز
واجه الوفد اللبناني ضغوطات قوية في واشنطن، في ما خصّ مؤسسة مالية تثير جدلاً ومصير المؤسسات التابعة لحزب بارز.

 


همس
تحافظ العلاقات بين المراجع الرئاسية الرسمية على درجة من «استقرار الثقة» والعمل معاً لتجاوز مطلبَّات الاستحقاقات المتسارعة..

 


غمز
اقترحت جهات مالية، العودة إلى نموذج الإضافات المتدرِّجة، على رواتب العسكريِّين والمدنيِّين في الخدمة والمتقاعدين، وفقاً لما دأبت عليه الحكومة السابقة.

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