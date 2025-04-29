living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غادة عون: القضاء ينتصر لحرية التعبير

29
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت القاضية غادة عون عير حسابها على "أكس":

"القضاء ينتصر لحرية التعبير ورئيس التفتيش القضائي يحفظ الشكوى التي كان قد ادعى بها وزير العدل السابق بحق رئيسة نادي القضاة والقاضي فيصل مكي لمخالفة موجب التحفظ " من حقي بعد هذا القرار الاخير ان اطالب بالعطل والضرر عن القرار الجائر،والظالم الذي أصدره المجلس التأديبي بحقي،بصرفي من الخدمة في أيار من العام ٢٠٢٣ لاني كنت اتكلم بدون اذن مسبق مع العلم اني في حينها عبرت عن وجعي وعن وجع الناس ولم اتهجم بالعلن على احد،لكن القرار الذي صدر كان مطلوبا انذاك من السلطة القضائية بدليل الفبركات والافتراءات الواردة فيه من بينها اني اخالف موجب التحفظ ، كان مطلوبا لاني بكل بساطة ازعجت كثيرا المنظومة بالدعاوى التي حركتها بوجه سلامة والمصارف وغيرهم . هلق ارتاحوا لاني وبعد ان تركت توقفت كل هذه الملفات في النيابة العامة .للاسف هذا ان دل على شيء وخلافا لما يسوقه البعض ان لا استقلالية للقضاء حتى تاريخه. بدليل ان قراراته تتلون بحسب الاتجاه الغالب في السلطة القضاء ينتصر لحرية التعبير: القضاة لا يحتاجون إذناً مسبقاً

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout