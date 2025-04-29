كتيلي: المشهد البلدي هالمرة افضل بكتير من المرات السابقة بفضل وجود وجوه شبابية بكتير من اللوايح!

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كتبت نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي عبر منصة إكس:

"المشهد البلدي هالمرة افضل بكتير من المرات السابقة بفضل وجود وجوه شبابية بكتير من اللوايح بما فيها القرى والبلدات يللي عادة بيتركوها شاباتها وشبابها بحثاً عن فرصة للتعليم او العمل.

هيدا النبض الشبابي رح يخلق دينامية ايجابية بالانتخابات تفرض اجندة شبابية عصرية وتنموية على برامج البلديات بعيدة عن الخدمات التقليدية. نحن بالتيار فخورين بدعمنا لممثلي العيل من الشباب الواعد يلي من خلاله منعمل نقلة نوعية بالعمل البلدي الاصلاحي والتنموي، والاهم منخفّف الهجرة ومنثبّت الشباب اللبناني بقراهم وبلداتهم ليساهموا بنهضتها."